Платформу "Можайская" переименовали в "Дудергоф"

Платформу«Можайская» переименовали - ей вернули историческое название. Станция расположена в Красносельском районе, сообщает пресс-служба ОЖД.

Теперь она вновь называется «Дудергоф», как в конце 19 века.

В ОЖД призвали пассажиров быть внимательными при покупке билетов, так как в системе станция теперь называется иначе.

Напомним, в августе платформу "Красные Зори" переименовали в "Михайловскую Дачу". Новое название относится к одноименному дворцово-парковому ансамблю, который также называют «Михайловка».

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в ночь на 13 декабря пригородные электрички начнут ходить по измененному расписанию. Его можно посмотреть на сайте СЗПК.