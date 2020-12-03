Смольный установил стоимость школьного питания на будущий год

В Петербурге определили стоимость питания школьников на 2021 год. Постановление подписал губернатор северной столицы, сообщает пресс-служба Смольного.

С 1 января 2021 года стоимость одной порции завтрака составит 63 рубля, обеда — 110 рублей, комплексного обеда — 173 рубля.

Предполагается предоставить некоторым учащимся компенсацию, равной стоимости питания. Так, обучающимся в федеральных образовательных учреждениях предоставляется компенсационная выплата в размере стоимости питания. А бесплатное и льготное питание смогут получить дети из многодетных семей, сироты, а также лица с хроническими заболеваниями и те, кто стоит на учете в противотуберкулезном диспансере.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в школе №564 в Адмиралтейском районе были найдены нарушения в организации питания.