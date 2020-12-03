Прокуроры нашли нарушения при организации питания в школе Адмиралтейского района

В школе №564 в Адмиралтейском районе найдены нарушения в организации питания. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Организацией школьного питания в указанном учебном заведении занимается ООО «Северная столица».

Во время проверки выявлены факты нарушения должностными лицами ООО требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Прокуроры потребовали от "Северной столицы" устранить нарушения, возбуждено дело об административном правонарушении.

Как писал "Санкт-Петербург.ру", в нашем городе такие нарушения выявляются регулярно. На портал «Наш Петербург» в сентябре-октябре поступили около пяти сотен жалоб на качество еды в учебных заведениях.

Стоит отметить, что рынок социального питания в Санкт-Петербурге очень "не прозрачен", часто возникают картельные сговоры поставщиков, о которых рапортует ФАС. Также арбитражным судом в начале осени были выявлены нарушения в процедуре заключения госконрактов на питание в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Арбитраж признал недействительными госконтракты заключенные с АО «Фирма Флоридан» на поставки питания в двух школах и детском саду.