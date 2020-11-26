Активисты Фрунзенского района представили его главу в виде Ждуна

Во Фрунзенском районе прошла акция "Фрунзенский Ждун". Ее провели 25 ноября активисты движения «Молодой Петербург» и местные жители, пишет АБН.

Активисты обошли проблемные объекты района - недострои, ямы на дорогах, заброшенные ларьки и др. К каждому из них был прикреплен плакат с изображением главы Фрунзенского района Константина Серова в образе всем известного мема - Ждуна.

Целью акции стало обличение бездействия властей по поводу существующих проблем, а такж привлечение внимания к тому, что нужно поскорее решить.

Как ранее писал "Санкт-Петербург.ру", движение Молодежный авангард русских социалистов ранее просило ГУ СКР по Петербургу провести проверку в отношении Серова. Активисты движения заподозрили главу района в коррупции.