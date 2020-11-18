В Петербурге закроют все коммерческие МРЭО

В Санкт-Петербурге приступили к оптимизации деятельности регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

С 20 ноября прекращает работу подразделение МРЭО ГИБДД №17 на улице Руставели. Сотрудники подразделения перейдут в отделение на Лабораторном проспекте. В подразделении число окон для приема документов будет увеличено на два.

Полное закрытие коммерческих МРЭО планируется завершить к лету 2021 года. Их всего девять.