На Васильевском острове отмыли памятник конке

Памятник конке у станции метро «Василеостровская» очищен от граффити и мусора. Работу проделали представители администрации Василеостровского района и активисты общества по защите и охране памятников, сообщает Piter.tv.

Акцию провели накануне. Кроме уборки, также был проведена покраска памятника.

Раньше вагончик использовали для продажи жд и авиа-билетов, однако владелец обанкротился. Пока власти ищут нового владельца, который будет нести ответственность за памятник, его регулярно разукрашивают граффитисты.