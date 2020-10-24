В ходе рейда по выявлению "резиновых" квартир задержали более дюжины мигрантов

В Красносельском районе Петербурга во время рейда по обнаружению массового проживания мигрантов задержаны 14 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Осмотр примерно 3 тыс. квартир проводился в жилых домах 22 октября. Сотрудники полиции проверяли законность сдаваемых в аренду жилплощадей, а также легальность нахождения в них жильцов.

В итоге на Ленинском проспекте обнаружили три «резиновые» квартиры.

Как уточнили в ведомстве, правоохранители проверяют одну квартиру по факту возможного создания в ней притона для занятий проституцией.

"Санкт-Петербург.ру" сообщал ранее, что в Красногвардейском районе полицейские нашли 19 «резиновых» квартир.