Нелегальных перевозчиков в Петербурге оштрафовали на 3,6 млн рублей

В Петербурге с января по сентябрь выписали незаконным перевозчикам пассажиров штрафов на сумму 3,67 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

Инспекторы проверили свыше 5 тыс. транспортных средств - автобусов и такси - и привлекли к ответственности более тысячи водителей. Выписано более 200 штрафов.

В городе больше не функционируют десять нелегальных перевозчиков.

Отмечается, что такие перевозчики несут угрозу пассажирам, транспортному движению, а также наносят ущерб городской казне, лишая ее налогов.