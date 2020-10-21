Эксперты: Пандемия коронавируса повлияла на рынок вакансий в Петербурге

За третий квартал этого года интерес работодателей к сотрудникам, которые будут работать на нестандартном графике, вырос примерно на 87%. Об этом сообщили "Санкт-Петербургу.ру" в аналитическом центре "Авито Работа".

За год этот рост составил около 40%.



Работодатели пытались перестроить процесс таким образом, чтобы минимизировать последствия коронавирусного кризиса. Поначалу компании приостанавливали набор новых сотрудников, а сейчас склоняются к тому, что лучше взять работника, однако на гибкий график - неполный день, удаленную работу, сменный график и др.

Работу, не привязанную к стандартному расписанию, ищут и соискатели. Кроме того, некоторые граждане совмещают две работы, при такой ситуации гибкий график удобен.

Средняя зарплата на работах со свободным графиком составляет примерно 25-35 тыс. руб. За работу на неполный день предлагают около 15 тыс. руб.