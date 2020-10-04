В Монрепо заметили очереди

Очевидцы засняли длинную очередь при входе в парк Монрепо в Выборге. Фотография появилась накануне в группе «Выборг ВКонтакте».

Толпа желающих попасть в парк выстроилась в длинную и неорганизованную очередь.

Власти не раз призывали горожан соблюдать санитарные правила в пандемию коронавируса. Однако в очереди масок и перчаток почти никто не носил, также дистанцию никто не соблюдал.

Те же очереди были отмечены и 26 сентября. По данным очевидцев, у входа в парк можно было прождать не один час.