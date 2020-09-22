ПФР не видит причин для приостановки выплат пенсий

Пенсионный фонд России разъяснил правила хранения пенсий на банковских картах. Также в ПФР опровергли сообщения о прекращении выплат, если средства на протяжении полугода не снимаются со счета, пишет РИА Новости.

Как рассказал URA.RU проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, чтобы сберечь свои деньги, пенсионерам нельзя писать на карте ее pin-код и не наклеивать на нее бумажки с этим кодом. Также нельзя никому не сообщать и не передавать трехзначный CVV-код, указанный на обратной стороне карты. Последнее, что посоветовал эксперт - нельзя разглашать потенциальным мошенникам, какой именно банк обслуживает карту.

В Высшей школе управления финансами полагали, что получателю страховой пенсии могут приостановить выплаты, если он не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.