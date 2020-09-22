Открытие двух станций петербургского метрополитена решено перенести

Срок запуска станций «Горный институт» и «Театральная» перенесен на декабрь 2023 года, монтажные работы должны быть завершены к июлю 2023-го. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в «Метрострое».

Отмечается, что сроки сдвинули на год из-за нехватки средств.

Поначалу участок Лахтинско-Правобережной линии должны были сдать в 2022 году. Строительство началось в 2015-м.

Ранее СМИ сообщали, что у «Метростроя» возникли проблемы с его московским заказчиком. Компания из Москвы заявила об одностороннем расторжении контракта из-за нарушений условий контракта.