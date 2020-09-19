На КАД заметили северных оленей, бегущих по трассе

Петербургские водители заметили необычных «участников» дорожного движения на Кольцевой автодороге в субботу утром. По словам очевидцев, по КАД бежали северные олени. Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Олени бежали сначала на съезде на Выборгское шоссе, а после скрылись в лесу.

В группе опубликовано видео с животными. В ролике видно, как они бегут по трассе между авто, которые движутся медленно.

Олени могли убежать из питомника, который находится в районе деревни Мендсары Бугровского сельского поселения Всеволожского района Ленобласти.