В Петербурге начался фестиваль ледоколов

В Санкт-Петербурге стартовал ежегодный Фестиваль ледоколов. Как сообщает "Мойка 78", пять судов пришвартовались у набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной.

Полюбоваться фестивалем могут все желающие. Зрителям покажут легендарный вальс буксиров.



Мероприятие продлится два дня. В финале, вечером в воскресенье, пройдет красочное шоу по мотивам «Бегущей по волнам» Александра Грина.

Для безопасности на корабли запретили заходить детям до шести лет и женщинам на выскоих каблуках.