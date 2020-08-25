Президент РФ призвал проследить за работой коллекторов

Президент России Владимир Путин поручил директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову проследить за коллекторами, которые нарушают должностные обязанности и на них жалуются жители РФ.

По мнению Аристова, которое публикует пресс-служба Кремля, большая часть жалоб поступает на работу микрофинансовых организаций.

Путин отметил, что поддержит реформы в ФССП, однако необходимо решить проблему с коллекторами, которые, по данным президента, иногда переходят "всякие границы".

Между тем, сейчас надзор за деятельностью "выбивателей долгов" также осуществляется. По словам Аристова, под контролем находятся около восьми сотен профессионалов. При этом, микрофинансовые организации пока вне контроля.

Ранее сообщалось, что коллекторам, которые угрожают должникам, могут грозить внушительные штрафы.