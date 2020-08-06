В проверенных властями ТЦ пока не нашли нарушений

Чиновники петербургского Комитета по торговле и инспекторы Роспотребнадзора проводят рейды по проверке торговых центров, проверяя соблюдение санитарных норм.

Были осмотрены несколько торговых комплексов и ресторан в Невском и Красногвардейском районах. Как сообщает пресс-служба Смольного, заведения законодательство не нарушают.

В случае обнаружения недочетов, кафе или ТЦ могут закрыть на несколько дней или месяцев.

По установленным требованиям, собственники торговых и торгово-развлекательных центров обязаны не допускать нахождения в помещениях общего пользования граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук.