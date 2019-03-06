Номер один в сердцах петербуржцев: «Пятёрочка» отпраздновала открытие 800-го магазина

В первый день весны в жилом квартале поселка Янино по адресу Голландская улица, 5, прошло открытие 800-го магазина «Пятёрочка» в Петербурге и Ленобласти. Такое значимое для постоянных покупателей событие не могло обойтись без развлекательной программы, угощений, акций и, конечно же, розыгрыша призов от торговой сети.

Поздравительные речи произнесли руководители магазина: директор Северо-Западного дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Дмитрий Осипов, директор кластера «Всеволжский» Андрей Петушков. И директор магазина Александр Кириев.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

«Приветствую всех гостей в этот весенний день! Надеюсь, что вы станете постоянными гостями этого юбилейного, 800-го магазина «Пятёрочка», в котором покупки будут приносить радость и удовольствие. Это важный день для всех нас, поэтому хочу выразить вам огромную благодарность за то, что вы пришли разделить это событие вместе с нами! Хороших вам покупок!», – поблагодарил гостей праздника Дмитрий Осипов.

Андрей Петушков в свою очередь рассказал, как долго они искали и выбирали помещение для этой особенной «Пятёрочки», и как замечательно было, наконец, стоять возле чудесного строения в Янино, которое, как он надеется, понравится каждому. «Я верю, что эта «Пятёрочка» станет вашим любимым магазином: удобным и доступным!» – добавил он.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

Красная ленточка была торжественно перерезана и с 11 часов утра 1 марта 2019 года «Пятёрочка» официально «вошла в строй» и стала 800-ым магазином торговой сети в Петербурге и Ленобласти. Организаторы подготовили праздничный торт с символичной надписью. После торжественной части гостей пригласили пройти в магазин, чтобы согреться и попробовать угощения, которые приготовила для них торговая сеть.

Помимо угощений, на территории магазина можно было занять ребенка декорированием, получить прекрасный самодельный букет из цветов, отведать сахарной ваты и даже запечатлеть этот праздничный день в фото-будке! Не забыла «Пятёрочка» и про свои любимые акции и розыгрыши призов. Самый главный из них – розыгрыш телевизора и пылесоса при покупке на сумму от 555 рублей. Гостям нужно было зарегистрировать чек, получить купон и ждать вечера. В 19:00 «Пятёрочка» вручила заслуженные призы двум счастливчикам.

«У нас есть и социальные акции. Например, каждый день с 9:00 до 15:00 в торговой сети пенсионеры могут получить скидку на покупку в размере 5%, а по понедельникам скидка удваивается. Также в наших магазинах действует программа «Семейная среда», предусматривающая регулярные скидки для покупателей с детьми до 12 лет. По средам с 9 до 17 часов такие семьи могут приобрести товары со скидкой 10%», – рассказал Дмитрий Осипов.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

Новая «Пятёрочка» в Янино расположилась в просторном 360-метровом помещении. По словам директора Северо-Западного дивизиона торговой сети, это магазин, где гости могут найти самые необходимые товары из широкого ассортимента. 800-ая «Пятёрочка» имеет высокий уровень ассортимента – количество наименований товаров достигает 5000.

Доля местных производителей в «Пятёрочке» варьируется и примерно достигает 25%. Одним из таких производителей является «старый друг» торговой сети – «Великолукский мясокомбинат», который обслуживает не только Петербург и Ленобласть, но еще Псковскую и Новгородскую области. «Пискаревский молочный комбинат» и компании по производству хлеба, например, Fazer и «Арнаут», тоже можно включить в список производителей, с которыми давно и тесно сотрудничает «Пятёрочка». Список подобных «друзей» весьма немаленький, отсюда и столько наименований товаров.

«Для покупателей в этой «Пятёрочке» работают 15 человек из более чем 200 тыс. сотрудников всей торговой сети. Такое количество было выбрано исходя из наших расчетов по товарообороту. В будущем посмотрим, насколько будут совпадать эти критерии, ведь чем больше товарооборот, тем больше сотрудников понадобится. Этот магазин удобный, современный и оснащен новым оборудованием. Думаю, что жителям Янино он придется по душе, потому что расположен в удобном месте. Планируем открыть еще одну точку в ЖК «Ясно Янино», а в целом, по Петербургу и Ленобласти - еще 85 магазинов», – рассказал о планах на будущее Дмитрий Осипов.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

«Я покупаю продукты именно в этой сети в последнее время довольно часто, потому что «Пятёрочка» всегда под рукой, так сказать, а теперь будет еще ближе. Я предпочитаю ее другим торговым сетям, потому что меня устраивают ассортимент, расположение и, самое главное – цены!», – поделился с «Санкт-Петербург.ру» своими впечатлениями о «Пятёрочке» постоянный покупатель Дмитрий.

«Пятёрочка» постоянно помнит о своей главной миссии – быть номером один в сердцах своих гостей. Покупатели должны быть довольны качеством товаров и ценами, а также сервисом, который сеть предоставляет. В «Пятёрочке» покупатели могут найти необходимые товары по привлекательным ценам, а с «Выручай-картой» покупки становятся еще приятней и выгоднее. Постоянные акции и розыгрыши, праздники и открытия новых магазинов сети подтверждают, что «Пятёрочка» близка к выполнению своей главной миссии.

Кстати, в этот раз корреспондент «Санкт-Петербург.ру» снова не смог уйти с пустыми руками из «Пятёрочки»: на память у него останется веселая фотография с открытия нового магазина.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»