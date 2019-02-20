20 лет всегда рядом: торговая сеть «Пятёрочка» отмечает юбилей

15 февраля 2019 года торговая сеть «Пятёрочка» отметила 20 лет с момента основания. Первые четыре магазина «у дома» появились в столице российского ритейла, на малой родине «Пятёрочки» – в Петербурге. Праздник для покупателей было решено провести там, где все начиналось, – в одном из самых первых магазинов. На улице Караваевской «Пятёрочку» открыли в 1999 году, и она по праву считается «старожилом» торговой сети.

Торжественное мероприятие для гостей магазина открыл операционный директор Северо-Западного дивизиона федеральной торговой сети «Пятёрочка» Сергей Коробский. «Ровно 20 лет назад 15 февраля 1999 года в Петербурге были открыты первые четыре магазина сети, сегодня же их в городе почти 450. Мы активно развиваемся, и торговая сеть на текущий момент насчитывает уже более 13500 магазинов. Мы гордимся тем, что дарим вам достойный сервис, выгодные покупки и высокое качество. Поздравляю вас с юбилеем «Пятёрочки» и желаем удачных покупок!»

При входе посетителей теперь будет встречать памятная юбилейная табличка – «Мы работаем для вас с 1999 года», которую директор магазина «Пятёрочка» закрепил на стене магазина вместе с гостями.

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

В свой день рождения «Пятёрочка» приготовила для посетителей сладости и горячие напитки, а также праздничные розыгрыши и акции.

Помимо этого, гости магазинов «Пятёрочка» приняли участие в масштабной федеральной акции, приуроченной к дню рождения сети. При покупке на сумму от 555 рублей на кассе покупатели получили саше с купоном на скидку и наклейкой. Такая акция проходит для всех гостей сети до 25 февраля 2019 года.

«Я хожу в эту «Пятёрочку» за продуктами с самого ее открытия, практически каждый день. Самое главное – здесь всегда выгодные цены, очень удобное расположение и постоянные акции, в которых я с радостью участвую», – поделилась с корреспондентом «Санкт-Петербург.ру» Светлана Коробенкова, постоянный гость магазина.

«Название «Пятёрочка» для магазина очень символично, – считает Сергей Коробский. – Цифра «5» символизирует самое лучшее: отличный результат, качественный итог работы, хорошие перспективы. Мне кажется, что «Пятёрочка» очень удачное название, которое осталось неизменным на протяжении этих 20 лет».

Фото: Владлена Мартус / «Санкт-Петербург.ру»

Сегодня «Пятёрочка» работает в 65 субъектах Российской Федерации, а общее число магазинов превышает 13500. Многолетняя работа, главными задачами которой являются качество товаров и клиентоориентированность, позволила торговой сети успешно развиваться.

В день рождения «Пятёрочки» никто не остался без подарков. В праздничной викторине приняли участие гости всех возрастов. За каждый правильный ответ на вопросы ведущий дарил гостям сладости к чаю. Вопросы были интересными и порой сложными, однако даже корреспондент «Санкт-Петербург.ру» не ушел без подарков – в редакции портала в итоге получилось праздничное чаепитие.