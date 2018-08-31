Главный синоптик Петербурга пообещал теплый сентябрь

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал теплый сентябрь. По его словам, в первой половине месяца столбик термометра будет показывать от 16 до 20 градусов днем, ночью – от 8 до 13 градусов выше нуля.

Во второй половине сентября начнется похолодание. Днем градусник будет показывать от 9 до 14 градусов, ночью – от 4 до 9 градусов выше нуля. В последнюю декаду могут начаться заморозки – температура будет опускаться до -2 градусов.

Ранее сообщалось, что самым жарким днем лета в Северной столице стало 10 августа. В этот день температура воздуха поднялась до +31,7 градуса. Колесов подчеркнул, что в Петербурге нередко было теплее 30 градусов, а средняя температура летом составила 19,2 градуса.

Синоптик добавил, что всего в Северной столице было более 722 солнечных часов, что равняется примерно 30 дням. Дождливо в городе на Неве было на протяжении 41 дня. Количество осадков составило около 80% от нормы.