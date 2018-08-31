Самым теплым днем лета в Петербурге стало 10 августа

Самым жарким днем в Петербурге летом 2018 года стало 10 августа. Об этом заявил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

По его словам, в этот день температура воздуха поднялась до +31,7 градуса. Колесов подчеркнул, что в Петербурге нередко было теплее 30 градусов, а средняя температура летом составила 19,2 градуса.

Синоптик добавил, что всего в Северной столице было более 722 солнечных часов, что равняется примерно 30 дням.

Дождливо в городе на Неве было на протяжении 41 дня. Количество осадков составило около 80% от нормы.