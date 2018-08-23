Волочкову госпитализировали на отдыхе в Греции

Российская балерина Анастасия Волочкова папала в больницу во время отпуска в Греции. Об этом экс-прима Большого театра рассказала в своем Instagram.

«Вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень, с морскими ежами. Я знала, что их тут много и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи! А увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных! Слава Богу, хозяин апартаментов быстро вызвал доктора», – рассказала балерина.

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Она добавила, чт к врачу пришлось ехать самостоятельно. Он вытаскивал 20 иголок примерно 2,5 часа. После процедуры Волочкова вернулась к пляжному отдыху.

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