Фонтаны на Московской площади капитально отремонтируют

Фонтаны на Московской площади начнут капитально ремонтировать с 1 сентября, сообщает пресс-служба «Водоканала». На данный момент специалисты слили воду из чаш и начали демонтировать оборудование.

На первом этапе специалисты установят на объекте новые светильники и заменят насосы, которые износились за 10 лет эксплуатации. Капитальный ремонт планируют завершить 9 мая 2020 года. Работы приостановят лишь на летний сезон 2019 года, когда в город приезжает большое количество туристов.

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Фонтанный комплекс на Московской площади – самый большой на территории Петербурга, его площадь превышает 500 кв. м. Здесь установлено 18 насосов особой производительности, электромагнитные клапаны, 1,5 тыс. светильников и можество коллекторов.

Фонтаны работают в летнее время с 8:00 до 23:00. Они были официально открыты в мае 2006 года. На торжественном мероприятии присутствовали экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко и бывшая супруга президента России Людмила Путина.