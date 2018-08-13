По стопам Чкалова: вертолет пролетел под вантовым мостом ЗСД‍

В минувшие выходные авиахулиган за штурвалом вертолета пролетел под вантовым мостом ЗСД, соединяющий Васильевский и Крестовский острова.

Злоумышленник, управлявший воздушным судном без разрешения, проигнорировал все попытки диспетчеров связаться с ним.

Видео: vk.com/megapolisonline

Трюкача удалось задержать на вертолетной площадке в Гостилицах. По словам сотрудников компании «Магистрали Северной столицы», которая занимается обслуживанием ЗСД, расстояние от воды до нижней кромки моста составляет всего 25 метров.

Очевидцы происшествия сравнили выходку авиахулигана с подвигом летчика Валерия Чкалова, который, согласно легенде, однажды пролетел на самолете под Троицким мостом.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Симферополя в Петербург, совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону из-за родившей на борту лайнера пассажирки. Здоровью женщины и малыша ничто не угрожает.