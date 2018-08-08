Самолет из Симферополя в Петербург приземлился в Ростове из-за родившей пассажирки

Самолет, следовавший из Симферополя в Петербург, совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону из-за родившей на борту лайнера пассажирки. Об этом сообщила «Фонтанка».

У женщины во время полета начались преждевременные роды. Команда авиалайнера компании «Россия» вместе с пассажирами оказала ей всю необходимую помощь.

Здоровью женщины и ее ребенка ничто не угрожает. Boeing-777 приземлился в ростовском аэропорту в районе 13:50 8 августа. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», самолет прибудет в Пулково в 17:05.