Фонтаны на Московской площади отключат на День ВДВ

В четверг, 2 августа, фонтаны на Московской площади и у Адмиралтейства отключат, чтобы обеспечить безопасность населения во время массовых гуляний на День ВДВ, сообщает пресс-служба «Водоканала Петербурга».

Остальные фонтаны – в Парке 300-летия Петербурга, у Зимнего дворца и Казанского собора – будут работать в обычном режиме, но под пристальным наблюдением дежурных бригад. При первом появлении людей в чаше фонтана подача воды будет прекращена до тех пор, пока «купальщик» не вернется на землю.

Согласно одной из версий, десантники купаются в фонтанах, чтобы продемонстрировать собственную неуязвимость. По старинной легенде, каждого, кто осмеливался войти в воду 2 августа, утаскивали на дно водяные и русалки.

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Еще одна версия связывает традицию купания в фонтанах с празднования Ильина дня. Илья Пророк считался у славян повелителем дождя и грома. Десантники считают его своего рода покровителем, предполагая, что он расчищает небо для удачного прыжка.

Данью уважения святому и обрядом защиты от всяческих неудач считалось умывание родниковой водой 2 августа. После Великой Отечественной войны традиция умывания плавно перетекла в полное окунание в воду, а затем трасформировалась в купание в фонтане.