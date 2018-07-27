Фрегат «Адмирал Горшков» 28 июля войдет в состав ВМФ

В субботу, 28 июля, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» войдет в состав Военно-морского флота России, сообщили в «Северной верфи». Новое судно может преодолевать расстояние в 4,5 тыс. миль, развивает скорость до 55 км/ч и умеет работать в автономном режиме 30 суток.

«Адмирал Горшков» обладает разными видами вооружения. Его основное оружие – 16 пусковых установок для двух типов ракет. На судне могут присутствовать 170 человек экипажа.

Фрегат заложили в 2006 году в рамках проекта 22350. На воду судно спустили в 2010 году. После передачи ВМФ боевую единицу закрепят за Северным флотом. После «Адмирала Горшкова» на воду спустят другие корабли из проекта 22350 – «Адмирал флота Касатонов», «Адмирал Головко», «Адмирал флота Советского Союза Исаков».

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Ранее стало известно, что на крейсере «Аврора» начал работу православный корабельный храм, упраздненный в 1917 году. В церковные праздники и выходные дни на судне будут проводиться богослужения и литургии.

Храм, восстановленный по архивным чертежам и фотографиям, расположен в центральной части корабля над световым люком, иконы разместили на раздвижном иконостасе. Еще там находятся предметы церковной утвари и необходимые принадлежности.