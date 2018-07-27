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Самолеты не могли сесть в Пулково из-за Медведева и его свиты

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© Фото: Пресс-служба Кремля

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Премьер-министр прилетел в Петербург на заседание Евразийского межправительственного совета.

Рейсовые самолеты не могли сесть в Пулково из-за визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Петербург на заседание Евразийского межправительственного совета. Ил-96 спецотряда «Россия» приземлился в аэропорту 26 июля в 18:52, в 19:35 прилетел еще один лайнер с высокопоставленными чиновниками.

В результате рейс из Симферополя, на борту которого находились грудные дети, был вынужден покружить над Северной столицей и запросить посадку в московском аэропорту «Внуково». Самолет из Хельсинки намотал как минимум пять кругов над Финским заливом, а самолет из Самары полчаса сжигал топливо на юге города на Неве.

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В городе последствия приезда Медведева тоже ощущались. Правоохранители перекрыла платный ЗСД и КАД, из-за чего сразу же образаловались пробки.

Это далеко не первый случай, когда визит премьер-министра в Петербург доставляет неудобство жителям. В 2012 году петербуржцы не дали проехать кортежу Медведева, за что губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко назвал горожан «жлобами».

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