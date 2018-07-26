Девять змей приехали в Петербург из Белоруссии вместе с пассажирами

Девять маисовых полозов путешествовали вместе с пассажирами из Белоруссии в Петербург, сообщили в Смольном. Обнаружить нежелательных попутчиков удалось во время рейда на автовокзале на Обводном канале.

Водитель автобуса признался правоохранителям, что перевозил змей из Минска за вознаграждение, в Северной столице его должен был встретить получатель. Сейчас следователи разыскивают всех людей, причастных к контрабанде.

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Все пресмыкающиеся были доставлены в центр реабилитации «Сирин», где ветеринары вскрыли контейнеры. По их словам, экзотические пассажиры находятся в хорошем состоянии, но останутся на карантине в течение месяца, так как у них нет необходимых сопроводительных документов.

Маисовые полозы – неядовитые змеи из семейства ужеобразных, обитающие в Северной Америке. Они популярны в частных коллекциях любителей рептилий. Вырастают до размеров 1,2 – 2 м, но в подавляющем большинстве случаев их размер не превышает 1,5 метра.