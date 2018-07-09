Английские болельщики развенчали мифы о России и оценили красоту Петербурга

Английские болельщики, приехавшие в Россию на Чемпионат мира по футболу, выложили на своем канале в Youtube видео, где развенчали мифы о нашей стране и оценили красоту Петербурга. По их словам, хулиганы никого не избили. Мало того, россияне всегда были готовы прийти на помощь.

Рассказали англичане и красоте российских городов. Петербург назвали одним из самых красивых мест в стране. Молодому человеку, записавшему видео, город на Неве понравился даже больше, чем родной Лондон. Самара впечатлила болельщиков набережной с видом на Волгу.

Из минусов британцы выделили суровый визовый режим и плохое качество услуг в авиакомпании «Победа». По их словам, они в несколько раз раз хуже ирландского лоукостера RyanAir.