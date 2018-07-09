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Английские болельщики развенчали мифы о России и оценили красоту Петербурга

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Один из британских поклонников футбола рассказал, что Северная столица нравится ему больше, чем Лондон.

Английские болельщики, приехавшие в Россию на Чемпионат мира по футболу, выложили на своем канале в Youtube видео, где развенчали мифы о нашей стране и оценили красоту Петербурга. По их словам, хулиганы никого не избили. Мало того, россияне всегда были готовы прийти на помощь.

Рассказали англичане и красоте российских городов. Петербург назвали одним из самых красивых мест в стране. Молодому человеку, записавшему видео, город на Неве понравился даже больше, чем родной Лондон. Самара впечатлила болельщиков набережной с видом на Волгу.

Из минусов британцы выделили суровый визовый режим и плохое качество услуг в авиакомпании «Победа». По их словам, они в несколько раз раз хуже ирландского лоукостера RyanAir.

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Ранее на петербургской фан-зоне на Конюшенной площади встретили миллионного посетителя. Бразильцу Тьягу Рибейру вручили ценные подарки и дали возможность оставить автограф на футбольном мяче с подписями почетных гостей мундиаля.

В полуфинале ЧМ-2018 англичане сыграют в Москве против Хорватии (11 июля в 21:00, – прим. ред.), в Петербурге за выход в финал сразятся сборные Бельгии и Франции (10 июля в 21:00, – прим. ред.). Матч за третье место пройдет в Северной столице 14 июля в 17:00, финал состоится 15 июля на столичном стадионе «Лужники». Начало в 18:00.

Видео: Youtube / Thogden

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