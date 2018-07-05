Петербургские руферы в знак протеста забрались на крышу Дома Зингера

Петербургские руферы из команды Urban Dreams забрались на крышу Дома Зингера, где находится офис крупнейшей в России социальной сети «ВКонтакте». Соответствующее видео было опубликовано на одноименном Youtube-канале коллектива.

Молодые люди выступили против новой политики компании, которая подразумевает коммерциализацию (платная музыка, дополнительная реклама, – прим. ред.) и сотрудничество с правоохранительными структурами.

Экстремалы напомнили новому гендиректору «ВКонтакте» Андрею Рогозову, который отличается крайней непубличностью, что основатель социальной сети Павел Дуров выступал против подобных действий.

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На крышу руферы забрались через строительные леса на соседнем здании. Поговорить с новым директором молодым людям так и не удалось, поскольку на встречу руководство социальной сети направило охрану.

Ранее, в конце июня, команда Urban Dreams забралась на бриг «Алых парусов». Руферы пробрались к главному кораблю торжества на надувных лодках и смогли наблюдать салют с мачты фрегата. Экстремалы отметили, что забираются на судно каждый год на протяжении четырех лет.

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