Руферы залезли на бриг «Алых парусов» Tre Kronor

Петербургские руферы из команды Urban Dreams пробрались на бриг Tre Kronor, который постоянно участвует в празднике выпускников «Алые паруса». Об этом они рассказали в социальных сетях.

Экстремалы забираются на судно ежегодно с 2014 года. По их словам, для этого им требуется две надувные лодки, 800 рублей и четыре весла.

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«Вот и в этом году все повторилось по старой схеме. Так же подплыв к судну на надувных лодках, руферы спокойно пробрались на борт и смогли залезть на вершину мачт. Ни многочисленная охрана, ни члены команды просто не заметили их присутствие», – сказали руферы.

Прежде экстремалы забрались на купол Петропавловского собора. Они нелегально залезли на историческое здание, чтобы посмотреть на праздничный салют в честь Дня победы.

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