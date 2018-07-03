В ГИБДД объяснили поправки в закон о вождении в пьяном виде

Во вторник, 3 июля, вступили в силу новые поправки в закон о нетрезвом вождении – теперь у водителей можно брать кровь для определения степени опьянения. В ГИБДД считают, что подобные меры окажут профилактическое воздействие и будут способствовать тому, что пьяный нарушитель дорожного движения понесет соответствующее наказание.

До внесения поправок факт употребления спиртного определялся наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений – 0,16 мг на один литр выдыхаемого воздуха. Теперь административная ответственность грозит нарушителям при наличии более 0,3 гр на литр крови.

Поправкипозволят подтверждать опьянение даже у тех водителей, которые после аварии находятся в бессознательном состоянии. Сейчас за вождение в состоянии подшофе можно лишиться прав на срок до двух лет и заплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

"Ранее при установлении факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, определенного наличием абсолютного этилового спирта в крови, существовали определенные проблемы. Такие ситуации возникали в случае необходимости проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при оказании медицинской помощи в экстренной или неотложной форме лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях или находящимся в беспомощном состоянии и доставленным в медицинские учреждения для оказания медицинской помощи", - сказали в ГИБДД.



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