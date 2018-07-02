В Петербурге 2 июля будет дождливо и ветрено

В понедельник, 2 июля, в Северной столице будет стоять прохладная и ветреная погода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу.

«Облачная погода. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный ночью и утром 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 гр., днем +16...+18 градусов», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня будет понижаться. Восход солнца был в 03:36, закат будет в 22:25.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал погоду в городе в конце июня «теплой осенью».

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