Главный синоптик Петербурга: В Северной столице сейчас теплая осень

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал погоду в Северной столице в конце июня «теплой осенью». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Колесова спросили, точно ли в июле ожидается хорошая погода. Петербуржец отметил, что, согласно сервису «Яндекса», второй месяц лета начнется с дождей и похолодания до +12 градусов.

«Михаил, я не знаю, что такое Яндекс. Но смотря на его прогноз, точно знаю, что сейчас теплая осень, а за окном постоянно идет дождь», – написал Колесов.

Синоптик отметил, что официальный прогноз на июль в настоящее время находится в разработке.

Ранее Колесов говорил, что это лето в Северной столице будет теплым и сухим. Температура будет держаться на уровне +20 градусов. В прошлый год температура была такой же, но все три месяца было облачно, не хватало солнца.

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