В день полуфинала ЧМ-2018 из Петербурга в Москву отправят «Ласточку»

В день полуфинала Чемпионата мира по футболу, 11 июля, из Петербурга в Москву отправится дополнительный поезд «Ласточка», сообщает пресс-служба РЖД. Состав будет сдвоенным (10 вагонов, – прим. ред.), он отправится в путь с Московского вокзала в 10:00. В столице «Ласточка» окажется в 17:30. Продажа билетов уже открыта.

«Поезд проследует по специально разработанному расписанию с остановками на станциях Бологое (13:30 – 13:32) и Тверь (15:01 – 15:03)», – отметили в РЖД.

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Ранее стало известно, что Петербург и Тампере может связать поезд. Соответствующее предложение губернатору Северной столицы Георгию Полтавченко сделал мэр финского города Лари Люлю во время встречи в Смольном. Российский градоначальник инциативу поддержал и пообещал проработать вопрос вместе с «РЖД».

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