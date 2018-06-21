Форум по коммуникациям Baltic Weekend пройдет в Петербурге 20-21 сентября

Восемнадцатый международный форум по коммуникациям Baltic Weekend пройдет в Петербурге с 20 по 21 сентября. Профессионалы в области коммуникаций, топ-менеджеры крупных компаний, высокопоставленные чиновники и известные журналисты – ключевые игроки рынка обсудят на примере кейсов ключевые тенденции и тренды отрасли, дальнейшие перспективы развития рынка, современные технологии и инструменты, а также главные события года.

Baltic Weekend – крупнейший в Центральной и Восточной Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

За восемнадцать лет в Baltic Weekend приняли участие свыше 8 тыс. специалистов из 40 стран. На пленарных заседаниях семнадцати конференций прозвучали выступления более 1 тыс. экспертов, проведены 110 круглых столов, посвященных тенденциям развития Public Relations и маркетинговых коммуникаций в России и мире.

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Ежегодно форум собирает более 500 специалистов в области коммуникаций со всего мира – от СНГ и Балтии до Южной Америки. В прошлом году в качестве спикеров на форуме выступили: ведущий популярной YouTube-программы «ВДудь», редактор Sports.ru Юрий Дудь, гендиректор SPN Communications Андрей Баранников, гендиректор M3 Communications Group Inc. Максим Бехар и другие.

На Baltic Weekend 2018 участников ожидает насыщенная деловая программа, профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят, что позволит стать лидером в изменившемся мире и какими станет PR в ближайшем будущем.

В честь открытия Baltic Weekend 20 сентября в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа состоится торжественная церемония награждения победителей премии по связям с общественностью PROBA ICCO GLOBAL PR Awards 2018. Регистрация на форум открыта до 14 сентября.

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