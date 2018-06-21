  • 22 Июнь 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 00:05 63.5509  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 00:05 73.4805  
Нефть($) 21.06.2018 73.09 1.54
Нефть(p) 21.06.2018 4556.66 +72.76

Форум по коммуникациям Baltic Weekend пройдет в Петербурге 20-21 сентября

Автор:


© Фото: Пресс-служба Baltic Weekend

Темы дня

Более 500 экспертов из разных стран обсудят на форуме главные события года и ключевые вопросы индустрии.

Восемнадцатый международный форум по коммуникациям Baltic Weekend пройдет в Петербурге с 20 по 21 сентября. Профессионалы в области коммуникаций, топ-менеджеры крупных компаний, высокопоставленные чиновники и известные журналисты – ключевые игроки рынка обсудят на примере кейсов ключевые тенденции и тренды отрасли, дальнейшие перспективы развития рынка, современные технологии и инструменты, а также главные события года.

Baltic Weekend – крупнейший в Центральной и Восточной Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий лучших практиков в области Public Relations, маркетинга и рекламы из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

За восемнадцать лет в Baltic Weekend приняли участие свыше 8 тыс. специалистов из 40 стран. На пленарных заседаниях семнадцати конференций прозвучали выступления более 1 тыс. экспертов, проведены 110 круглых столов, посвященных тенденциям развития Public Relations и маркетинговых коммуникаций в России и мире.

Читайте также:

ПМЭФ в 2019 году пройдет с 6 по 8 июня

Ежегодно форум собирает более 500 специалистов в области коммуникаций со всего мира – от СНГ и Балтии до Южной Америки. В прошлом году в качестве спикеров на форуме выступили: ведущий популярной YouTube-программы «ВДудь», редактор Sports.ru Юрий Дудь, гендиректор SPN Communications Андрей Баранников, гендиректор M3 Communications Group Inc. Максим Бехар и другие.

На Baltic Weekend 2018 участников ожидает насыщенная деловая программа, профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят, что позволит стать лидером в изменившемся мире и какими станет PR в ближайшем будущем.

В честь открытия Baltic Weekend 20 сентября в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа состоится торжественная церемония награждения победителей премии по связям с общественностью PROBA ICCO GLOBAL PR Awards 2018. Регистрация на форум открыта до 14 сентября.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Футбольное сумасшествие: где в Петербурге найти праздник ЧМ-2018 или сбежать подальше от него

    Портал «Санкт-Петербург.ру» собрал лучшие мероприятия, где можно не только погрузиться в мундиаль с головой, но и просто весело провести время, а также места, куда вы можете уехать от толпы, шума и суеты.

    читать далее →

    Топ-5 баров Петербурга, где можно отдохнуть от ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест Северной столицы, в которых можно забыть о суматохе вокруг футбольного турнира.

    читать далее →

    Водная жизнь: топ-5 открытых бассейнов Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о лучших местах, где можно поплавать под открытым небом без вреда для здоровья.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Где в Петербурге живут знаменитые музыканты

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где обычно ищут известных деятелей искусства в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.06.18
    Где заказать деревянный дом в Санкт-Петербурге?
    13.06.18
    Ценовой агрегатор – лучший помощник онлайн-шопинга!
    13.06.18
    Как выбрать и купить качественный матрас в Санкт-Петербурге
    13.06.18
    Tkeycoin: новое будущее для бизнеса
    09.06.18
    Государство и бизнес видят потенциал в обязательной цифровой маркировке для решения проблемы нелегальной торговли
    09.06.18
    Неочевидные трудности жителей Санкт-Петербурга: вынос мусора после ремонта
    09.06.18
    Проект переустройства квартиры: что важно знать?
    05.06.18
    Пять вещей, которые можно сделать в центре Петербурга за полтора часа

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram