ПМЭФ в 2019 году пройдет с 6 по 8 июня

Следующий Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 6 по 8 июня 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда «Росконгресс», который выступает организатором мероприятия.

«ПМЭФ-2018 по многим показателям превзошел уровень предыдущих лет, ознаменовался рекордным количеством участников и подписанных соглашений. Совершенно очевиден потенциал его роста и укрепления в статусе ведущей мировой деловой площадки», – отметил советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Он выразил уверенность, что ПМЭФ в следующем году предоставит участникам еще больше деловых возможностей «в атмосфере полного доверия».

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В 2018 году форум проходил с 24 по 26 мая. Его посетили более 17 тыс. участников из 143 стран, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

На ПМЭФ в мае подписали почти 600 соглашений на общую сумму в 2,6 трлн рублей без учета контрактов, сумма которых скрыта коммерческой тайной.

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