Петербуржцев предупредят о собаках на частных территориях

Петербуржцев будут предупреждать о наличии собак на частных территориях, соответвующий законопроект поддержали в ЗакСе. Такая мера поможет обезопасить горожан от агрессивных животных, охраняющих стройки, торговые центры и частные дома.

«Если на частной территории содержится собака, о ее наличии должна предупреждать соответствующая табличка. Данную норму не соблюдают, потому что ответственности за это никакой не установлено. От этого страдают дети, почтальоны, доставляющие посылки в дома частного сектора, врачи, прибывающие на вызов», – сказал автор законопроекта Александр Тетердинко.

За отсутствие предупреждающей таблички собственнику участка придется заплатить. Штраф может составить от 1 до 3 тыс. рублей для физических лиц, от 3 до 5 тыс. рублей для должностных лиц и от 10 до 15 тыс. рублей – для юридических лиц.

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Как показывает судебная практика, пострадавшим от укусов собак в большинстве случаев удается получить компенсацию, однако инцидентов можно было избежать, если бы людей предупреждали о наличии животных.

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