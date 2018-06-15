На Новой Голландии начались бесплатные занятия по House Dance и Bio Walking

На Новой Голландии начались бесплатные занятия по Bio Walking и House Dance. Две новые дисциплины набирают популярность у горожан. Первая – одно из направлений биогимнастики с использованием палок для скандинавской ходьбы. Тут важно осознавать свое движение и дыхание. Вторая – веселая тренировка под хаус-музыку, развивающая гибкость и чувство ритма.

Все занятия будут проходить на газоне за «Бутылкой». Bio Walking – по средам, в 11:00, House Dance – по понедельникам, в 10:30. Записаться на занятия по Bio Walking можно по телефону +7981 8038313, на House Dancе запись не требуется.

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Ранее в Новой Голландии открыли пляж на понтоне. Искусственный пляж покрыт настоящим песком, на нем поставили десятки шезлонгов. На данный момент это единственное место на острове, где можно находиться в купальном костюме. Переодеться можно в специальных кабинках, также для посетителей доступны душевые.

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