В Новой Голландии появился пляж с надувными фламинго и шезлонгами

В Новой Голландии открыли пляж на понтоне. Об этом сообщили в пресс-службе общественного пространства.

Искусственный пляж покрыт настоящим песком, а на нем поставили десятки шезлонгов. Всех желающих приглашают позагорать. По словам руководства, это единственное место на острове, где можно находиться в купальном костюме. Переодеться можно в специальных кабинках, также для посетителей доступны душевые.

Гостям Новой Голландии стоит учитывать, что на пляже, который открыт ежедневно с 09:00 до 21:00, одновременно могут отдыхать не более 40 человек. На нем запрещено находиться детям до 14 лет без сопровождения взрослых. На пляже также нельзя курить, устраивать пикники и купаться.