«Шарли Эбдо» в преддверии ЧМ-2018 посадил Путина на танк

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера президента России Владимира Путина, восседающего на танке.

Ствол тяжелой техники нацелен на ворота с голкипером. В анонсе издания в Twitter говорится: «Мундиаль в России: трагикомедия в потемкинской деревне».

Последний раз российский лидер становился героем Charlie Hebdo весной текущего года. Издание решило сделать шарж, посвященный президентским выборам. Путин был изображен в качестве актера кукольного театра, который держит на своей руке куклу-перчатку в виде Ксении Собчак.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Уже завтра, 14 июня, в 18:00, на стадионе «Лужники» пройдет открытие турнира. Встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

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В Северной столице пройдут следующие игры мундиаля: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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Фото: Twitter / Charlie Hebdo