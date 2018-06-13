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Кот Ахилл предсказал победу России в первом матче ЧМ-2018

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© Фото: Reuters

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Матч-открытие главного футбольного турнира мира состоится 14 июня в Москве.

Эрмитажный кот-оракул Ахилл сделал свое первое предсказание на Чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил «Интерфакс».

Ахилл выбирает победителей матчей с помощью мисочек с кормом, каждая из которых обозначена флагом той или иной страны. В этот раз кот решил, что в первом матче ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии, который пройдет 14 июня в 18:00 в Москве, сильнее окажутся игроки российской команды.

После предсказания Ахилл примерил футболку национальной команды, а затем попозировал для фотографов.

Эрмитажный кот, глухой с рождения, работает оракулом не в первый раз. В 2017 году он предсказывал результаты Кубка конфедераций.

В 2018 году Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Петербурге.

Расписание матчей в Северной столице: Марокко – Иран, 15 июня в 18:00; Россия – Египет, 19 июня в 21:00; Бразилия – Коста-Рика, 22 июня в 15:00; Нигерия – Аргентина, 26 июня в 21:00; 1/8 финала, 3 июля в 17:00; полуфинал, 10 июля в 21:00; матч за третье место, 14 июля в 17:00.

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