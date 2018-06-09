Фонтан у Адмиралтейства перестал работать

Насос фонтана в Александровском саду у здания Адмиралтейства не выдержал напора, сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на «Водоканал СПб».

Сотрудники предприятия рассказали, что поломка случилась утром 8 июня, ремонт уже начался. Неисправность носит технический характер, о вандализме речи не идет. Сроки восстановления насоса в ГУПе назвать затруднились.

«Такое случается. Механизмы ломаются. Но скоро он вновь заработает, как только его починят», – сообщили в пресс-службе «Водоканала».

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Фонтан у Адмиралтейства построили в 1879 году по проекту Ивана Мерца. На момент открытия он был самым большим в Северной столице. В 2018 году его запустили 21 апреля.

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