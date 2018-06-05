Петербургский Wi-Fi назвали самым небезопасным для болельщиков

Петербург занял последнее место по безопасности Wi-Fi среди городов, принимающих Чемпионат мира по футболу. Соответствующее исследование провела «Лаборатория Касперского». Специалисты выяснили, что в Северной столице 37% точек доступа небезопасны для болельщиков.

Немногим лучше ситуация в Калининграде и Ростове-на-Дону, где от хакеров не защищены 35% и 32% точек доступа. Наиболее безопасными городами для использования Wi-Fi стали Саранск и Самара – 10% и 17% соответственно. Здесь большинство сетей защищены по протоколу WPA/WPA2.

«Крупные международные события вроде чемпионата мира по футболу обычно привлекают излишнее внимание киберпреступников. А отсутствие шифрования трафика делает сети Wi-Fi особенно привлекательной мишенью для злоумышленников, которые хотят с легкостью получить доступ к личным данным пользователей», – подчеркнул эксперт Денис Легезо.

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Он добавил, что даже точка Wi-Fi в кафе не может считаться полностью безопасной, так как пароль к ней есть в открытом доступе. Чтобы избежать неприятностей, специалисты советуют отключить на своем телефоне функцию автоматического подключения к беспроводным сетям и не вводить пароли от банковских карт в незнакомых сетях.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (19 июня, Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара). В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.