В Петербурге продают «Волгу», созданную для Путина

Автомобиль ГАЗ-21 «Волга», изготовленный специально для президента России Владимира Путина, выставили на продажу за 21 млн рублей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в конструкторском бюро (КБ) Смирнова.

Как пояснил продавец три машины для главы государства выпустили на нижегородском автозаводе в 2004 году. Они отличались по цвету и некоторым деталям исполнения. Сейчас две из них находятся в собственности президента, оставшуюся «Волгу» черного цвета сотрудники КБ обнаружили в Ленобласти.

По словам представителей конструкторского бюро, легендарный автомобиль был найден в превосходном состоянии и не требовал никаких доработок. Были лишь заменены все масла и технические жидкости, а также исправлен небольшой косметический дефект крышки багажника.

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«Сертификатом подлинности данного экземпляра является официальное письмо ГАЗ с поздравлением с днем рождения данным уникальным транспортным средством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», – отмечается в описании автомобиля.

Согласно информации портала «Юла», на котором появилось объявление о продаже, пробег уникальной «Волги» составляет 1 тыс. км., объем двигателя – 2,4 литра, мощность – 80 л.с., максимальная скорость – 175 км/ч.

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