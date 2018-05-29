  • 30 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 62.8001  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 72.4683  
Нефть($) 29.05.2018 75.42 0.05
Нефть(p) 29.05.2018 4729.95 -33.52

В Петербурге продают «Волгу», созданную для Путина

Автор:


© Фото: Конструкторское бюро Смирнова

Темы дня

Автомобиль, выпущенный в 2004 году, можно приобрести за 21 млн рублей.

Автомобиль ГАЗ-21 «Волга», изготовленный специально для президента России Владимира Путина, выставили на продажу за 21 млн рублей, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник в конструкторском бюро (КБ) Смирнова.

Как пояснил продавец три машины для главы государства выпустили на нижегородском автозаводе в 2004 году. Они отличались по цвету и некоторым деталям исполнения. Сейчас две из них находятся в собственности президента, оставшуюся «Волгу» черного цвета сотрудники КБ обнаружили в Ленобласти.

По словам представителей конструкторского бюро, легендарный автомобиль был найден в превосходном состоянии и не требовал никаких доработок. Были лишь заменены все масла и технические жидкости, а также исправлен небольшой косметический дефект крышки багажника.

Читайте также:

Самостоятельно покупаем ОСАГО: бумага или онлайн

«Сертификатом подлинности данного экземпляра является официальное письмо ГАЗ с поздравлением с днем рождения данным уникальным транспортным средством президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», – отмечается в описании автомобиля.

Согласно информации портала «Юла», на котором появилось объявление о продаже, пробег уникальной «Волги» составляет 1 тыс. км., объем двигателя – 2,4 литра, мощность – 80 л.с., максимальная скорость – 175 км/ч.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

    Красоту города на Неве лучше всего рассматривать с высоты. «Санкт-Петербург.ру» выбрал классные, но оригинальные смотровые площадки, откуда можно увидеть Петербург под новым углом.

    читать далее →

    Культура пития: бары и кафе Петербурга с лекциями и выставками

    Северная столица славится многочисленными барами, однако в них можно не только развлекаться, но и просвещаться. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах, где можно выпить и узнать что-то новое.

    читать далее →

    Лето близко: где в Петербурге попробовать необычное мороженое

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где можно попробовать не только обычные виды десерта, но и гречневое мороженое, замороженное жидким азотом или даже жареное.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    25.05.18
    Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
    24.05.18
    X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
    24.05.18
    Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
    23.05.18
    МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram