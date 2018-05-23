Петербургский лицей №239 вошел в пятерку лучших школ России

Петербургский президентский физико-математический лицей №239 вошел в число сильнейших школ России, сообщают «Известия» со ссылкой на ежегодное исследование агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика», – прим. ред.).

Помимо образовательного учреждения из города на Неве, в пятерку лучших вошли московский лицей «Вторая школа» и школа-интернат имени Колмогорова при МГУ, лицей научно-инженерного профиля города Королева, челябинский физико-математический лицей №31.

Выпускники именно этих учебных заведений успешнее всего поступают в самые лучшие и престижные российские вузы (МГУ, МФТИ, СПбГУ). Рейтинг конкурентоспособности выстраивает иерархию школ по доле выпускников, поступивших в данные высшие учебные заведения.

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Среди заведений из топ-100 в среднем она составила 65%. А в топ-20 рейтинга этот показатель держится на уровне 83%. При этом семь из 10 выпускников ста лучших школ не платят за свое обучение, а 14% поступили без экзаменов как победители и призеры олимпиад.

Московских учебных заведений в рейтинге больше всего – 43. В общей сложности в списке представлено 22 субъекта России, в том числе Подмосковье (десять школ), Петербург (семь школ), Новосибирская область (шесть), Свердловская область и Республика Татарстан (по пять).

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