«АвтоВАЗ» прекратит производство Lada Priora и Kalina в июле

Тольяттинский «АвтоВАЗ» в июле снимет с конвейера автомобили Lada Priora, Granta и Kalina, сообщают «Ведомости». Согласно информации издания, завод направил в дилерские центры письма, в которых сообщил о прекращении производства данных моделей. На смену им придут обновленные версии в Х-стиле (Vesta, Xray, прим. ред.).

В 2017 году «АвтоВАЗ» реализовал 311,6 тыс. автомобилей. Самой популярной моделью компании стала Granta (93,7 тыс. автомобилей), второе и третье место заняли Vesta (77,3 тыс.) и Xray (33,3 тыс.).

Читайте также:

Как добиться полной выплаты по каско



Ранее тольяттинский автогигант сделал прогноз относительно продаж в 2018 году. Производитель ожидает, что продажи машин в России вырастут на 11%, а продажи Lada – на целых 12%.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По информации издания, автопроизводитель направил в дилерские центры письма, в которых говорится о прекращении производства Lada Priora и соплатформенников Granta и Kalina. Этих моделей уже нет в производственных планах на июль.



На смену им придут рестайлинговые модели в Х-стиле, также говорится в письме.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b039cec9a7947481612d970