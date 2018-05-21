В Петербурге предложили штрафовать за нарушение тишины днем

В Северной столице предложили штрафовать за нарушение тишины с часу до трех дня. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение петербургского парламента членами фракции ЛДПР.

«Очень много людей жалуются на шум днем: и пожилые люди не могут отдохнуть, и дети, когда болеют… Норма о «тихом часе» днем существует в других регионах России, например, в Московской, Мурманской, Оренбургской областях. Мне ничего нового не придумываем, – цитирует парламентария «Фонтанка.ру».

В пояснительной записке к документу говорится, что нужно защитить тишину в помещениях больниц, санаториев, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, квартиры и подъезды жилых домов, кабины лифтов, лестничные клетки, номера гостиниц и общежитий.

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Система штрафов будет аналогична той, что используется за нарушение тишины с десяти вечера до восьми часов утра. За громкий телевизор или звукоусиливающие устройства (громкая музыка, – прим. ред.) можно лишиться от 500 до 5000 рублей, для должностных лиц штраф составляет от 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 50 до 200 тыс. рублей. За шумные строительные работы юридические лица будут вынуждены отдать до 1 млн рублей.