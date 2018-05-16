В ЗакСе попросили Полтавченко разобраться с шумом от VK Fest и других мероприятий в парке 300-летия

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы пожаловались губернатору Георгию Полтавченко на шум от мероприятий, которые проводят в парке 300-летия Петербурга. Об этом они заявили на заседании, состоявшемся в среду, 16 мая, сообщило АБН.

Члены фракции КПРФ Ольга Ходунова и Ирина Иванова, рассказали, что во время фестивалей и других событий никто не следит за уровнем шума. Они рассказали, что постоянно поступают жалобы от жителей, в частности, горожанам мешает VK Fest и танковый фестиваль «Боевая сталь».

Парламентарии отметили, что опасность представляет не только громкость, но и катание посетителей на военной технике. Депутаты рассказали о случае, произошедшем в конце апреля, когда два человека пострадали под гусеницами танка на «Боевой стали».

По мнению Ходуновой и Ивановой, необходимо кардинально поменять правила проведения массовых мероприятий в Петербурге. Они также выступили за ужесточение контроля за ними.