В Росгвардии опровергли информацию о готовящемся теракте на ЛАЭС

В Росгвардии опровергли информация о готовящихся терактах на Ленинградской АЭС во время церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Откуда журналисты взяли эту информацию, неизвестно. Возможно, хотели повысить себе рейтинг. У нас такой информации нет», — цитируют «Народные новости» комментарий сотрудника департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии Юлии Афанасьевой.

Информацию о возможном теракте на объектах атомной энергетики разместила у себя «Фонтанка.ру». По данным издания, Росгвардия предупредила руководство ЛАЭС о возможном теракте. По словам представителей ведомства, террористы могут использовать бежевый Renault Fluence, зарегистрированный в Подмосковье на 37-летнюю женщину. Сейчас местонахождение боевиков устанавливают спецслужбы.

Меры безопасности на ЛАЭС были усилены. По словам руководителя управления информации атомной электростанции Андрея Альберти, усиление охраны происходит во время всех значимых событий, однако не стоит связывать эти действия с готовящейся инаугурацией президента России.

Он добавил, что информация о возможном теракте, пришла на станции не от Росгвардии. Соответствующее предупреждение было разослано на все АЭС из головной организации – концерна «Росэнергоатом».

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